"Non lasciare il tuo cane in auto": a Savona nei park comunali una campagna di sensibilizzazione anti abbandono

"Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto da Marcello Amadini, Presidente della Lega Nazionale per la difesa del cane di Savona, la lettera della Presidente nazionale Piera Rosati in cui si chiedeva ai Comuni italiani di farsi parte attiva al fine di informare e sensibilizzare Cittadini e turisti sulla normativa vigente a tutela del benessere degli animali, soprattutto in riferimento ai numerosi fatti di cronaca che hanno visto coinvolti cani lasciati incustoditi dentro automobili roventi".

Così il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, annuncia l'inizio della campagna di sensibilizzazione nei confronti degli automobilisti contro l'abbandono in auto degli amici a quattro zampe: "La nostra Amministrazione comunale ha immediatamente accolto la richiesta e in questi giorni ha iniziato a porre in opera, nei parcheggi di competenza comunale, la cartellonistica riguardante tale campagna di sensibilizzazione. La predetta segnaletica è prevista presso le colonnine di ingresso ai parcheggi con sbarra (piazza Popolo, corso Mazzini, via Piave) e sulle colonnine distributrici di biglietti per i parcheggi con l'esposizione biglietto".

"Stiamo, inoltre, provvedendo a sensibilizzare le associazioni commerciali affinché appongano una cartellonistica simile presso i parcheggi di loro pertinenza. Un gesto che abbiamo ritenuto doveroso anche alla luce di quanto accaduto, poche settimane fa, nella nostra Città a un amico a quattro zampe salvato dall'intervento delle Forze dell'ordine" aggiunge inoltre Caprioglio.

“Siamo molto felici che il nostro Sindaco abbia accolto così attivamente l’invito della Presidenza nazionale LNDC a sensibilizzare i cittadini sui rischi di lasciare in auto un cane durante le giornate di caldo estivo - afferma invece Amadini -. Purtroppo ci sono ancora molti episodi di questo genere ed è importante informare correttamente la cittadinanza sulle gravi ripercussioni che questo comportamento può avere sulla salute dei nostri amici a 4 zampe".

"In estate l’auto diventa un vero e proprio forno, anche se parcheggiata all’ombra, e bastano pochi minuti per farla diventare una trappola mortale per i nostri cani” ricorda il presidente LNDC della Sezione di Savona.