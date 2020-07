Orco Feglino, resta ancora chiusa la provinciale 27 bis

Si protrarranno più del previsto i lavori di messa in sicurezza del versante che si affaccia sulla provinciale 27 bis per giungere a Orco Feglino, dopo lo smottamento verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 24 luglio.

Dopo le prime operazioni svolte nella giornata di ieri dalla ditta incaricata in collaborazione coi Vigili del fuoco, l'ente gestore della strada ha deciso di confermare la chiusura e procedere ad una più approfondita analisi della situazione. Per questo, nel tentativo di evitare ulteriori pericoli ai mezzi in transito, la strada rimarrà chiusa nel tratto interessato fino alla fine dei lavori.

La frazione di Orco, le attività commerciali e le frequentatissime palestre di roccia della zona restano però raggiungibili tramite la provinciale 27 e la comunale che passa da Feglino e collega le due frazioni.