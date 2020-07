Savona, Zunato: "Il rilancio di piazza del Popolo avrà un riverbero anche sulle attività economiche e su location come il chiosco"

"L'impegno profuso da questa amministrazione per il rilancio di una delle piazze maggiormente godibili dalla cittadinanza, è notevole". A comunicarlo è l'assessore allo Sviluppo Economico Maria Zunato, che intervenendo sul bando per l'affitto del chiosco di piazza del Popolo.

"Il bando è uscito ufficialmente ed è consultabile sul sito del Comune od, in alternativa, scaricabile a questo link. Pur nelle criticità del momento e nella ristrettezza dei fondi, i progetti fatti non si fermano: è notizia fresca quella dell'intero finanziamento della videosorveglianza".

"Questo progetto, ma non solo, pensiamo all'implemetazione della banda larga, porteranno piazza del Popolo ad essere maggiormente attrattiva e fruibile dai savonesi e dai turisti, quindi anche la struttura del chiosco beneficerà di un rilancio complessivo della zona, in questo senso il nostro impegno non è solamente quello di recuperare il territorio, ma anche di rendere fruibili i beni di proprietà del comune" conclude l'assessore allo Sviluppo Economico Maria Zunato.