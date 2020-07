Sciopero regionale dei trasporti, i lavoratori del porto di Savona e Vado presidiano i varchi (FOTO e VIDEO)

Il caos autostradale sta creando problemi per la mobilità delle merci e delle persone mettendo in luce un vero e proprio arretramento del sistema infrastrutturale ligure. Per questo per la giornata di oggi, venerdì 24 luglio, è staro proclamato uno sciopero regionale dei trasporti (che comprende anche uno stop per i treni, autobus e aeroporto) questa mattina i lavoratori del porto sono scesi per strada per presidiare gli accessi portuali a Savona e Vado.

“La situazione dei trasporti è diventata prioritaria in quanto la Liguria è sempre più isolata, il lavoro portuale è sempre più rischio, la compagnia portuale soffre una perdita di giornate considerevole e in questo momento abbiamo bisogno di interventi da parte del Governo. Questa non sarà l’ultima delle nostre iniziative perché se non ci saranno soluzione pronte sicuramente andremo avanti” spiega Pier Francesco Bossi, Uil Trasporti.