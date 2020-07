Grandine e raffiche di vento: il maltempo si abbatte sul savonese

Dopo i temporali di metà mattinata nello spezzino, con intensità localmente forti o molto forti (Levanto 60.2 millimetri in un’ora, Levanto San Gottardo 51.2), fenomeni temporaleschi intensi, anche con qualche episodio di grandine, hanno interessato il savonese e il genovese.

In molte località l’intensità è stata fino a forte con Calizzano (Savona) che ha toccato 44.6 millimetri in un’ora, Colle del Melogno (Savona) 42.2, Manie (Finale Ligure, Savona),42 con 28.2 millimetri in 15 minuti e 15 millimetri in 5 minuti, Calice Ligure (Savona) 41.4, Crocetta di Orero (Serra Riccò, Genova) 40.2 in un’ora (37.8 in 30 minuti, 20.4 in 15 minuti). La perturbazione all'insegna della grandine ha colpito anche l'albenganese (vedi foto). Nel savonese segnalati diversi interventi dei vigili del fuoco, fortunatamente per disagi di lieve entità.