Al via i saldi da BotteroSki

Domani sabato 25 luglio inizieranno i saldi nei negozi BotteroSki di Limone – Borgo Mercato – Vernante. Tutti i punti vendita BotteroSki rispettano le disposizioni emanate dal governo in materia di prevenzione sul contagio del covid-19.

Da BotteroSki è prevista una sanificazione costante: ogni cliente può godere del proprio shopping in sicurezza grazie a Ozonos, un sistema di ultima generazione di sanificazione e sterilizzazione costante degli ambienti a base di ozono.

OUTLET VERNANTE STRADA STATALE, 20 N°28 – VERNANTE – TEL. 0171.920038

-50% dal prezzo di listino: COLLEZIONE ESTATE 2020

-50% dal prezzo di listino: COLLEZIONE

Colmar – Lacoste – 40Weft – Woolrich – Tommy Hilfiger – Sun Stripes – Gant – Best Company – Napapijri – Sun68 – Rampollo – Fila – Disney – Shoe – Pyrex – Boy London – Levis – Vertical – Bottero Ski – Canottieri Portofino

-50% dal prezzo di listino: CALZATURE

Gant – Lacoste – The White Brand – Nike – Ande – Latech – Columbia – Bioline – Diadora – Haglofs – Converse

-60% dal prezzo di listino: CAMPIONARI ESTATE 2020

Colmar – Gaudì – Champion – RRD – Ellesse – Cape Horn – Aeronautica Militare – North Sails – Superdry – Bastoncino – Brebis Noir – X Studio – New Balance – Asolo – Lowa – Crocs

-30% dal prezzo di listino: COLLEZIONE ESTATE 2020

Jack&Jones – Only – Vero Moda – North Sails – Take Two – Le sarte del sole – Brebis Noir – Columbia

-20% dal prezzo di listino: COLLEZIONE ESTATE 2020

Ast – Carlsberg – Name It – Melby – CMP – Astrolabio -Nordsen – Rock Experience

-30% dal prezzo di listino: CALZATURE

La Sportiva – Montura – Scarpa – Birkenstock – Adidas – New Balance – Hoka One One

Dal 20 al 30% dal prezzo di listino: CALZATURE

Scarpa – Dolomite

-20% dal prezzo di listino: CALZATURE

Salomon – Saucony

BOTTEROSKI BORGO MERCATO VIA CUNEO, 80 – ZONA BORGO MERCATO – BORGO S. DALMAZZO – TEL. 0171.260114

-60% dal prezzo di listino: CAMPIONARI ESTATE 2020

Craft – Fox – Picture – DC – Quiksilver – Columbia – Roxy – Lutha – Torstai – Freddy – Brugi – Ast – Icepeak – New Balance

-50% dal prezzo di listino: CAMPIONARI ESTATE 2020

Scott – Leki

-50% dal prezzo di listino: COLLEZIONE

Regatta – Dare2be – Ellesse – Fila

-30% dal prezzo di listino: COLLEZIONE ESTATE 2020

Jack&Jones – Levis – Only – Vero Moda – Picture – Pyrex – Columbia – Raid Light – Odlo

-20% dal prezzo di listino: COLLEZIONE ESTATE 2020

Ast – Carlsberg – Champion – Adidas – Name It – Melby – Cmp – Nordsen – Astrolabio – Rock Experience – Icepeak – Under Armour – Mico – Jack Wolfskin – Rh+ – Scott – Briko – Nalini – Fox

-50% dal prezzo di listino: CALZATURE

Columbia – Under Armour – Garmont – Scarpa – Ande

-30% dal prezzo di listino: CALZATURE

Fila – Raidlight

E… SCONTO 50% su tutta l’attrezzatura per arrampicata

SCONTO 20% su bastoni, accessori bike e protezioni bike, zaini trekking, zaini bike, zaini trail running

BOTTEROSKI LIMONE VIA GENOVA, 40 – LIMONE PIEMONTE – TEL. 0171.92274

-50% dal prezzo di listino: COLLEZIONI ESTATE 2020

Regatta – Ellesse – Fila – Gaudì – Dare2be

-30% dal prezzo di listino: COLLEZIONI ESTATE 2020

Levis – Vero Moda – Pyrex – Tommy Hilfiger – Colmar Originals – Save the duck – RRD – Gant – Odlo – Brebis Noir – Arena

-20% dal prezzo di listino: COLLEZIONI ESTATE 2020

Lacoste – The North Face – Champion – Adidas – Name It – Melby – Cmp – Ast – Rock Experience – Icepeak – Mico – Montura – 40Weft – Briko – Fox – Zerorh

-30% dal prezzo di listino: CALZATURE

Fila – 2Star – Lacoste – Colors of California – Teva

-20% dal prezzo di listino: CALZATURE

New Balance – Birkenstock – Havaianas – Crocs – Adidas – Saucony – Regatta – Hoka One One – Cmp – Dolomite – Montura – Scarpa – On – La Sportiva – Salomon

E… SCONTO 20% su bastoni, accessori bike e protezioni bike, zaini trekking, zaini bike, zaini trail running, accessori montagna e caschi bike

