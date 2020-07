Albenga, torna nel centro storico "Tantu au Muggiu"

Oggi e domani il centro storico di Albenga si anima di bancarelle con innumerevoli occasioni proposte dai commercianti che allestiranno bancarelle all’aperto fino alle ore 23.00.

Una occasione da non perdere sia per i residenti che per i turisti. Passeggiando tra le vie del centro sarà possibile fare i propri acquisti o anche solo curiosare tra gli straordinari negozi in grado di proporre offerte adatte a tutti!.

Un appuntamento da non perdere dunque quello di oggi venerdì 24 luglio e domani sabato 25 luglio.