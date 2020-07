Savona, via all'inaugurazione popolare degli antifascisti di Piazza Pertini (FOTO E VIDEO)

L'inaugurazione popolare della nuova Piazza Pertini di Corso Italia nel piazzale dell'ex ospedale San Paolo a Savona ha visto coinvolti questa sera diversi savonesi per un'iniziativa organizzata dall'Assemblea Antifascista e Antirazzista di Villapiana.

Lo scorso 18 maggio la piazza è stata ufficiosamente inaugurata dal sindaco Ilaria Caprioglio e dai membri della San Paolo Spa, una decisione che non era però piaciuta agli antifascisti che hanno voluto organizzare una serata dedicata al Presidente più amato dagli italiani.

"Dopo mesi di emergenza sanitaria e le mancate celebrazioni del 25 Aprile, vogliamo anche festeggiare la Liberazione. Abbiamo scelto la data del 24 luglio, vigilia dell’anniversario della caduta di Mussolini, per ribadire la nostra contrarietà alla presenza di uno spazio neofascista nel quartiere di Villapiana" avevano spiegato dall'assemblea.

L’inaugurazione popolare prevede la lettura di frasi e brani tratti dai discorsi di Pertini con una forte sottolineatura delle radici antifasciste della città di Savona e della Liguria. Intanto circa due mesi fa la commissione composta da 5 esperti dopo aver valutato i progetti di altri 10 artisti, ha deciso dopo qualche mese, che l'artista 54enne di Lucca Giovanni Lucchesi si sarebbe occupato di realizzare l'opera in onore di Pertini che sarà presente proprio nella piazza.

La società San Paolo Spa lo scorso anno ha stipulato una convenzione con il comune con l'obbligo di realizzare una statua e dopo l'avvio del bando di concorso, la giuria scelta dall'amministrazione (che ha ricoperto l'incarico gratuitamente) ha esaminato le proposte pervenute e individuato, riunendosi in videoconferenza, il soggetto vincitore. 30mila euro la cifra totale per la realizzazione dell'opera: 20mila euro sono stati stanziati dalla San Paolo Spa e da un gruppo di privati e altri 10mila invece dalla raccolta fondi organizzata dal comune.

Si attende solo, oltre al via libera per la realizzazione, l'inaugurazione dell'opera dopo le polemiche dei mesi scorsi prima con il cognato di Pertini Umberto Voltolina, poi con la presidente dell'associazione di Stella Elisabetta Favetta per via della scelta dei membri della commissione e infine per l'inaugurazione ufficiosa della piazza.