Tragedia alla Tirreno Power di Vado Ligure, Bertola (PCI): "L’ennesima morte bianca di un’emergenza che continua a passare sotto silenzio"

"Qualche giorno fa abbiamo appreso della tragica morte di un operaio di 54 anni all’interno delle ex aree di Tirreno Power, a Vado Ligure, schiacciato da un peso durante le operazioni di manutenzione di una tubazione. L’ennesima morte bianca di un’emergenza che, a differenza di quella sanitaria, continua a passare sotto silenzio come se non avesse pari importanza, con i lavoratori sempre più sfruttati e inseriti all’interno di una logica del profitto, spesso spogliati di quelle tutele e norme di sicurezza in modo tale da rendere il lavoro più veloce e remunerativo". Così Erik Bertola, segretario provinciale di Savona del Partito Comunista Italiano.