Coronavirus: calano i positivi nelle ultime 24 ore in Liguria

Continuano a calare i positivi al Covid-19 in Liguria, arrivando a quota a 1.152, ovvero 5 in meno di ieri. Il totale dei casi positivi da inizio emergenza è di 10.144 (+5), mentre a oggi i tamponi effettuati sono 178.615 (+1.337).

Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. Da inizio emergenza sono 1566 i morti.

Casi per provincia di residenza

Imperia: 82 (-9)

Savona: 140 (+1)

La Spezia: 23 (-)

Genova: 754 (+1)

Residenti fuori regione/estero: 55 (+1)

Altro/in fase di verifica: 98 (+1)

Ospedalizzati (In totale 26, 0 in terapia intensiva e 3 in meno rispetto a ieri)

Asl 1: 9 - nessuno in terapia intensiva (-1)

Asl 2: 7 - nessuno in terapia intensiva (-)

Policlinico San Martino: 1 - nessuno in terapia intensiva (-1)

Galliera: 1 - nessuno in terapia intensiva (-)

Asl 3: 5 - nessuno in terapia intensiva (-2)

Asl 4: 2 - nessuno in terapia intensiva (-)

Asl 5: 1 - nessuno in terapia intensiva (-)

Sorveglianza attiva

Asl 1: 27 (+5)

Asl 2: 1.109 (-22)

Asl 3: 246 (-9)

Asl 4: 52 (+1)

Asl 5: 80 (-7)

Rimangono 71 i positivi correlati al cluster savonese, nessun nuovo caso nella giornata di oggi. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 8 dipendenti e 3 operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti.

I tamponi eseguiti sono 2040, dei quali refertati 1630. Dal rilevamento del cluster i tamponi eseguiti, giorno per giorno, sono stati: 50 giovedì 16 luglio, 50 venerdì 17; 250 sabato 18; 450 domenica 19; 350 lunedì 20; 250 martedì 21, 300 mercoledì e 150 giovedì 23 e 190 venerdì 24 luglio. Le persone in isolamento cautelativo sono 1510; restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni.