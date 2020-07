Villa Groppallo a Vado Ligure ospita Laura Parodi Trio & Gruppo Spontaneo dei Trallallero

La settecentesca Villa Groppallo, oggi centro culturale polivalente, ospita il primo appuntamento musicale dal sapore tradizionalmente ligure, previsto dalla rassegna “I suoni del Mare”, promossa dal Comune di Vado Ligure, con la collaborazione artistica dell’Associazione Culturale Corelli di Savona. Lo spettacolo, inserito nella manifestazione regionale “Musica nei Castelli di Liguria”, XXX edizione, presenterà un itinerario di canti legati alla tradizione della cultura ligure, dove si racconta di viaggi, di amori, di inganni e di speranze…

Per l'importante contributo nella ricerca e alla divulgazione della musica e della canzone popolare ligure e per l'assiduità e la passione dedicate all'attività di promozione della conoscenza delle tradizioni e dei generi musicali, in particolare del trallalero". Questo è quanto recita uno dei tanti riconoscimenti , nel caso il premio Yvon Palazzolo, ricevuti dalla cantante genovese Laura Parodi. Voce storica del gruppo La RIONDA e del GRUPPO SPONTANEO TRALLALLERO,da moltissimi anni si dedica alla ricerca, allo studio ed alla riproposta del repertorio vocale ligure e nord Italiano .Ha al suo attivo centinaia di concerti in Italia ed in Europa e numerose incisioni discografiche e radiofoniche .

ll Gruppo Spontaneo Trallalero riconosciuto nel 2011 (anno del 150° dell’Unità d’Italia) Gruppo di Interesse Nazionale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali è fra i più rappresentativi ensemble della musica tradizionale italiana ed europea, impegnato nella diffusione e valorizzazione del Trallalero, canto a cappella tipico del genovesato e del suo immediato entroterra. L’Associazione svolge inoltre attività di ricerca e studi nonché raccolta di materiale per il recupero, conservazione e rappresentazione degli usi, costumi, tradizioni di Genova e della Liguria.

Fabio Rinaudo, piper savonese di fama internazionale , è attento studioso ed interprete della cornamusa da oltre trent’anni . Ha fondato le formazioni dei Birkin Tree, musica irlandese e Liguriani , musica della tradizione nord italiana, con le quali si esibisce da decine di anni in Italia e all’estero.

Julyo Fortunato, di origine italo-giapponese, è un musicista polistrumentista. Inizia gli studi di flauto traverso e pianoforte e, seguendo le orme della madre fisarmonicista, si avvicina agli studi della fisarmonica. La sua musica al di fuori dell'accademia si espande toccando diversi generi e stili musicali dal tango alla balkanica, dal rock progressivo alla musica elettronica sperimentale.





Laura Parodi voce

Fabio Rinaudo cornamuse e flauti

Julyo Fortunato fisarmonica

gruppo spontaneo dei Trallallero