Code e rallentamenti sulla A10, ma in modo meno grave rispetto agli scorsi weekend

Le code dei rientri al termine dei weekend estivi in provincia di Savona sono una consuetudine da anni. Tuttavia, complice forse un clima un po' instabile, con un fine settimana immediatamente dopo l'allerta meteo e con una domenica di cielo coperto, oggi il fenomeno appare ridimensionato rispetto alle scorse settimane.

Sulla A10 si registrano brevi incolonnamenti soltanto in prossimità delle grandi direttrici verso il Nord Italia. In particolare, dalle 17 di oggi, sono circa 4 i chilometri di coda tra i caselli autostradali di Finale Ligure e Spotorno, mentre già dalle 11 di questa mattina si registravano, a causa dei lavori sulla carreggiata, sporadici rallentamenti tra il casello di Varazze e lo svincolo per la A26 Gravellona Toce.

Sulla A6 Savona-Torino "La Verdemare", dalle 16:30 circa si registrano code dall'allacciamento con Savona fino al casello di Altare, in direzione Torino, causa incidente.