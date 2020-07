Incidente sulla via Aurelia a Bergeggi, poco prima di mezzogiorno e mezza. Per circostanze ancora da appurare, un'autovettura si è ribaltata su un fianco. A bordo una famiglia composta da marito, moglie e un bambino di 5 anni.

Sono stati tutti trasportati per accertamenti a Santa Corona, soltanto in codice giallo la donna per un trauma allo sterno, fortunatamente illesi gli altri due occupanti del veicolo.