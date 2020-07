Si è consegnata alla polizia locale di Ceriale la danneggiatrice del chiosco sul lungomare

Identificata dalla polizia locale di Ceriale la danneggiatrice del chiosco bar sul lungomare Armando Diaz.

Si tratta di una turista di Asti in vacanza con il fidanzato. Dopo una lite piuttosto concitata la giovane è partita in macchina e, in preda al nervosismo, ha danneggiato alcune strutture del chiosco bar (parte dei dehors e un frigo) e alcuni veicoli in sosta (tra cui un Piaggio Porter dei titolari della struttura).

Dopo poche decine di metri, pentita per il gesto e con la propria auto danneggiata dai vari impatti, si è fermata e ha concesso le proprie generalità agli agenti di Polizia Locale del Comune di Ceriale.