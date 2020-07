Albissola Marina: lo psicoanalista Massimo Recalcati a "Parole ubikate in mare"

Al via il Festival "Parole ubikate in mare".

Lunedì 27 luglio ore 21,15 Piazza Lam - Albissola Marina:

incontro con lo psicoanalista

Massimo Recalcati

e presentazione del libro

"La tentazione del muro.

Lezioni brevi per un lessico civile”

(Feltrinelli editore).

Introduce Renata Barberis.

Ingresso gratuito. Posti a sedere limitati e uso della mascherina.

In caso di pioggia gli incontri verranno rimandati a nuova data a fine agosto.

A cura della Libreria Ubik e del Comune di Albissola Marina.

Con gli strumenti teorici della psicoanalisi Massimo Recalcati attraversa con grande capacità di sintesi gli snodi fondamentali e i paradossi che caratterizzano la vita psichica degli individui, dei gruppi umani e delle istituzioni.

“Il mio cuore è il primo nome dello straniero.”

Esiste ancora un lessico civile? Nel tempo in cui i confini si sono trasfigurati in muri, l'odio sembra distruggere ogni forma possibile di dialogo, la paura dello straniero domina, il fanatismo esalta fantasmi di purezza per cancellare l'esperienza della differenza e contaminazione, la libertà aspira a non avere più alcun limite, è ancora possibile pensare il senso dello stare insieme, della vita plurale della polis? Con gli strumenti teorici della psicoanalisi Massimo Recalcati attraversa con grande capacità di sintesi gli snodi fondamentali e i paradossi che caratterizzano la vita psichica degli individui, dei gruppi umani e delle istituzioni. In primo piano una divisione che attraversa ognuno di noi: difendere la propria vita dall'incontro con l'ignoto o aspirare alla libertà di questo incontro; vivere nel chiuso della propria identità o iscrivere la nostra vita in una relazione con l'Altro. Sono queste due tendenze che, con la stessa forza, definiscono la vita umana. In cinque brevi e potenti lezioni uno psicoanalista tra i più originali del nostro paese offre ai suoi lettori una nuova lettura del nostro stare insieme.

Massimo Recalcati, uno dei più noti psicoanalisti in Italia, è membro analista dell’Associazione lacaniana italiana di psicoanalisi e Direttore dell’IRPA (Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata). Ha insegnato nelle Università di Milano, Padova, Urbino e Losanna. Oggi insegna Psicopatologia del comportamento alimentare presso l’Università degli Studi di Pavia e Psicoanalisi e scienze umane presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona.

Nel 2003 ha fondato Jonas: Centro di ricerca psicoanalitica per i nuovi sintomi e nel 2007 ha ideato Palea: Seminario permanente di psicoanalisi e scienze sociali. Nel 2017 ha vinto il Premio Ernest Hemingway. Ha tenuto conferenze e seminari in diverse città d'Italia e d'Europa (Dublino, Ginevra, Valencia, Madrid, Parigi, Siviglia, Losanna, Granada).

Da anni affianca alla pratica clinica la scrittura: oltre a collaborare regolarmente con «il manifesto» e «la Repubblica», ha pubblicato numerosi saggi, fra cui Cosa resta del padre?, Ritratti del desiderio, Patria senza padri, Il complesso di Telemaco, Non è più come prima, L'ora di lezione, Le mani della madre, Un cammino nella psicoanalisi, Il mistero delle cose, I tabù del mondo, Cosa resta del padre?, Contro il sacrificio, Il segreto del figlio, A libro aperto, Mantieni il bacio e La notte del Getsemani.