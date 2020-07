La "domenica arancione" di Angelo Vaccarezza: un commento sulla legge elettorale

Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria, nel suo consueto appuntamento "social" intitolato "La domenica arancione" commenta la recente riforma elettorale regionale.

Spiega Vaccarezza: "La Domenica arancione oggi non sarà un video ma un breve scritto.

Non voglio rubarvi troppo tempo, conosco il potere di una giornata di festa in cui non ci sono ne vincoli ne orari lavorativi da rispettare.