Chi e’ e cosa fa il parodontologo (l’odontoiatria si compone di numerose superspecialità)

Cari lettori di Savona News, da oggi iniziamo a fare un po’ di chiarezza sui servizi e le specializzazioni che offre un moderno studio odontoiatrico.

Fino a qualche decina di anni addietro si diceva, semplicemente, vado dal Dentista (e, molte volte, la prestazione si risolveva con l’estrazione di un dente…).

Aumentando la complessità degli interventi, al fine di conservare al meglio quel patrimonio naturale che è il nostro sorriso, i dentisti si sono sempre più specializzati.

Una delle branche dell’odontoiatria che si è evoluta maggiormente negli ultimi 20 anni è la Parodontologia.

Una volta chi aveva la cosiddetta “piorrea” era rassegnato a perdere rapidamente tutti i denti ed arrivare a portare una dentiera; erano pochi a sapere che esistevano specialisti in grado di fermare quel tipo di malattia (ed erano pochissimi i dentisti in grado di farlo!).

Il Parodontologo è appunto quel dentista che ha approfondito, tramite corsi specifici, le sue conoscenze, al fine di curare la malattia parodontale, cioè quella che colpisce gengive ed osso di sostegno dei denti fino a causarne la perdita.

Nel mio studio sono io ad occuparmene fin dal 2003, da quando frequentai il corso biennale tenuto dai Professori dell’Università di Goteborg (una delle scuole di Parodontologia più quotate al mondo).

E’ dimostrato che il 60% della popolazione soffre di forme più o meno gravi di Parodontite, ma pochi sanno di avere questo problema perché non tutti i dentisti, durante le visite di controllo, verificano lo stato di salute del parodonto.

La buona notizia che posso darvi è che la malattia parodontale può essere fermata (soprattutto se intercettata precocemente), ma il successo della cura dipende dalla collaborazione tra dentista e paziente:

Il dentista deve attuare corretta diagnosi

Eseguire le giuste terapie

Insegnare al paziente le corrette manovre di igiene orale domiciliare

Monitorare lo stato di salute parodontale ad intervalli regolari

All’occorrenza reintervenire

Rimotivare continuamente il paziente

L’intervento del parodontologo è fondamentale ma senza l’impegno quotidiano del paziente nessuna cura può avere successo a lungo termine.

Se vedete le gengive sanguinare quando spazzolate i denti o passate il filo interdentale o, peggio, se notate un aumento della mobilità dei vostri denti, è importante recarsi prima possibile da un dentista che si occupi anche di Parodontologia.

I denti persi per problemi parodontali sono difficilmente rimpiazzabili da protesi su impianti perché venendo a perdersi l’osso di sostegno delle radici dei denti naturali, quest’ultimo non potrà essere disponibile per accogliere le “radici artificiali” costituite dagli impianti.

Se durante la visita di controllo vedete il vostro dentista che misura la profondità dei solchi delle vostre gengive con uno strumento millimetrato (la “sonda parodontale”) non spaventatevi! Al contrario sappiate che sta facendo un importantissimo test per la salute del vostro sorriso, che va eseguito ogni volta, per intercettare precocemente eventuali problemi.

Per le vostre domande, come sempre, non esitate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it

Buona Domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova