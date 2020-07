Coronavirus: stazionari da ieri i dati sulla diffusione del covid-19 in Liguria

Nuovo quotidiano aggiornamento sui dati che fotografano la diffusione del Coronavirus in Liguria. Stando ai numeri forniti dalla Regione il totale dei casi positivi (esclusi i guariti con due test negativi e i deceduti) ammonta a 1.148 (-1). Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza (compresi i guariti con due test negativi e i deceduti) sono 10.150 (+3), i casi positivi individuati da test di screening sono 1.272 (0), mentre il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici è di 8.878 (+3). A oggi sono stati effettuati 180.830 tamponi (+1.083).

Restano 71 i positivi correlati al cluster savonese: nessun nuovo caso nella giornata di oggi. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 90 tamponi, tutti negativi. Il totale dei tamponi refertati è 1900. Le persone in isolamento cautelativo sono 1510; restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni.

I casi per provincia di residenza

Savona 142

La Spezia 23

Imperia 80

Genova 751

Residenti fuori regione/estero 54

Altro/in fase di verifica 98

TOTALE 1.148

Ospedalizzati 30 (+3 / 1 in terapia intensiva)

Asl1 9

Asl2 8 (+1)

Policlinico San Martino 2 (1 in terapia intensiva) (+1)

Asl3 Villa Scassi 6 (+1)

Asl4 Sestri Levante 4

Asl5 1

Isolamento domiciliare 173

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.436 (+4)

Deceduti 1.566 (0)

Sorveglianza attiva

Asl1 27

Asl2 1.085

Asl3 239

Asl4 57

Asl5 81

TOTALE 1.489

DECESSO DI PAZIENTI COVID-19 POSITIVO 26 luglio 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 del 25 luglio 2020 alle 14 del 26 luglio 2020 comunicati dalle direzioni sanitarie):

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 3

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.