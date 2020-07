Albisola, calendario eventi dal 28 luglio al 5 agosto

Questo il calendario degli eventi in programma ad Albisola Superiore dal 28 luglio al 5 agosto. Il concerto del Lorenzo Piccone Trio, in programma martedì 30 luglio, è stato rimandato a lunedì 10 agosto.

Questo il programma:

Da lunedì 20 a domenica 2 agosto, IAT (piazzale Marinetti), ore 20.00/24.00

Mostra di Tony Tedesco

Esposizione opere del progetto “Sonorità adimensionale di un paesaggio italiano”.

Lunedì 27 e martedì 28 luglio, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Parasite”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Sonic”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Giovedì 30 luglio, spiaggia libera Capo Torre, ore 10.00

Snorkelling

Attività di scoperta della vita sott’acqua, a numero chiuso per adulti e bambini dagli 8 anni in su, a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua, a cura dell’Assessorato all’Ambiente. Dopo una breve introduzione all'ambiente marino e alle caratteristiche dei nostri fondali, due esperti in biologia marina accompagneranno i visitatori, in piccoli gruppi, in un'osservazione guidata delle specie che popolano i primi tratti del fondale, particolarmente integro e ricco dal punto di vista naturalistico. Lo snorkeling si effettua nuotando in superficie e mantenendosi vicino alla riva. Non si effettuano apnee né immersioni. A causa dell’emergenza sanitaria per partecipare alle uscite è necessario essere muniti di propria maschera e boccaglio e saper nuotare, oltre ad avere buona confidenza con l’uso dell’attrezzatura da snorkeling. I minori devono essere accompagnati da un genitore. In caso di condizioni meteo marine avverse le uscite possono essere rimandate. L’attività ha una durata di circa due ore.

Prenotazione obbligatoria: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 info@cearivierabeigua.it

Giovedì 30 luglio, Parco dell’Accoglienza (Santuario della Pace), ore 18.30

A piedi nudi nel Parco

Inaugurazione del nuovo percorso sensoriale “A Piedi nudi nel Parco”, un sentiero da percorrere senza scarpe, per scoprire tutte le sensazioni che si provano a camminare a piedi scalzi su diverse superfici, tutte naturali, dal prato all’inglese al terriccio, dalla corteccia ai tronchi di acacia in sezione circolare, e poi sabbia, ciottoli, piante aromatiche. Il percorso, ideato e realizzato pensando ad un'esperienza di contatto diretto con la natura, può coinvolgere tutti i sensi e le nostre capacità percettive, creando stupore e coinvolgimento, non soltanto nei bambini…

Sarà presente il Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua, con il suo laboratorio Nel Parco con il CEA, un attività di animazione per bambini che unisce creatività e gioco in un viaggio alla scoperta della bellezza della natura. A tutti i bimbi verrà richiesto di portare un telo da stendere sull’erba e un vasetto di recupero (per esempio un barattolo della marmellata, un fondo di una bottiglia di plastica da 1,5 litri…) per costruire, dopo aver provato il percorso sensoriale, un originalissimo e personalissimo “vaso delle sensazioni” !! I bambini dovranno essere affiancati da un adulto durante l’attività.

Nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale, verranno effettuati due laboratori con un numero massimo di 15 bambini ciascuno: orario di inizio 18.30 e 19.15. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di propria mascherina e penna. Ad ogni partecipante sarà fornito un kit personale con i materiali necessari per lo svolgimento dell’attività.

Laboratorio con prenotazione obbligatoria: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 info@cearivierabeigua.it

Giovedì 30 luglio, Parco dell’Accoglienza (Santuario della Pace), ore 21.30

La Liguria dei Poeti

Un viaggio teatrale nella poesia di poeti liguri del ‘900 (Montale, Caproni, Sbarbaro), intervallato dalle canzoni, eseguite dal vivo, dei più importanti cantautori della scuola genovese (Fossati, Tenco, Lauzi, Paoli, Manfredi, De André, Otto), che rapiscono l’ascoltatore in un flusso armonico di poesia e canzoni.

Uno spettacolo che evidenzia il carattere apparentemente aspro della gente di Liguria, ma dal cuore grande, in questa terra di infinita bellezza, chiusa tra mari e monti, luogo di profonda ispirazione per molti artisti. Il percorso poetico, per la regia di e di Lazzaro Calcagno, è evocato dagli attori Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati, che faranno vivere le atmosfere narrate nei testi delle poesie, e dai musicisti Matteo Troilo (chitarra e voce), Federica Calcagno (Violino) ed Enrico Bovone (percussioni), che interpreteranno parole e musica accompagnandosi dal vivo con i loro strumenti. Spettacolo di Lazzaro Calcagno, a cura di Il Sipario Strappato con Antico Teatro Sacco.

Si potrà vedere lo spettacolo seduti sul prato e nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale.

Venerdì 31 luglio, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Il diritto di opporsi”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Genere: Drammatico

Sabato 1 agosto, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Piazza

Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica, a cura di Consorzio La Piazza.

Sabato 1 agosto, terrazza sul mare (passeggiata E. Montale), ore 21.30

Musica in Terrazza

Concerto di musica pop, cantautorato nazionale ed internazionale, a cura di Zueni d’Arbisoa, da un’idea di Mattia Lupica. Si esibiranno Paola Arecco, Margherita Bochicchio, Aurora Colla, Alessia Fraterno, Gabriele Galdi, Gabriele Giusto, Jessica Pizzorno, Tommaso Staffini, Martina Tondelli.

Domenica 2 agosto, passeggiata E. Montale, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

RDS Play on Tour Summer 2020

La carovana di RDS 100% grandi successi tra musica, divertimento e solidarietà farà tappa sul lungomare di Albisola, domenica 02 agosto, dalle ore 10.00. Si tratta del nuovo ed innovativo format con cui la storica emittente radiofonica ha scelto di essere presente e incontrare gli ascoltatori, per unificare l'Italia in un abbraccio virtuale. RDS 100% Grandi Successi supporterà tutte le date del tour attraverso una serie di attività radio e social correlate: da spazi dove si racconteranno i territori delle regioni coinvolte attraverso le voci e la valorizzazione delle bellezze del nostro Paese come “Regioniamoci su” e “Diario di viaggio" ad un'attività social integrata con l'app di RDS, che permetterà agli ascoltatori di vincere gadget e sorprese speciali.

Domenica 2 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

Il valzer dei Toreador

Lettura interpretata, del testo di Jean Anouilh, a cura della Compagnia teatrale I Guitti.

Lunedì 3 e martedì 4 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

Le Mans ‘66

Proiezione cinematografica a pagamento.

Mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

In viaggio verso un sogno

Proiezione cinematografica a pagamento.

Mercoledì 5 agosto, terrazza sul mare (passeggiata E. Montale), ore 21.30

Concerto dei K’tal

Viaggio in America Latina, attraverso le canzoni del repertorio tradizionale sudamericano (bolero, son, salsa), rivisitate in chiave acustica. I K’tal sono un duo vocale composto da Stefano Mosto, alla chitarra classica e voce, e da Teresa Martinez, cantante cubana alla voce e clave. Tra una canzone e l’altra vi è lo spazio per la traduzione dei testi ed una breve storia delle canzoni presentate: il risultato che scaturisce è un piacevole suono, con arrangiamenti raffinati, molto emozionante…