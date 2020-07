Area picnic della fonte dei Sieizi: nuova interrogazione del gruppo "Vivere Plodio"

"L'area è sempre abbandonata a se stessa ad oltre un anno dalla nostra richiesta di intervento per la messa in sicurezza". Il gruppo di minoranza Lista Civica Vivere Plodio ha interrogato nuovamente il sindaco Gabriele Badano e la sua maggioranza in merito alle iniziative che hanno intenzione di intraprendere per rendere sicura e fruibile a tutti i plodiesi l'area picnic della fonte dei Sieizi.

"Con quest'ultima interrogazione chiediamo che tutto il Consiglio Comunale si interessi della questione auspicando un voto unanime alla nostra mozione che impegni il sindaco e la giunta a porre in essere, nel più breve tempo possibile, le misure necessarie ed urgenti per mettere in sicurezza, mantenere e valorizzare l’area picnic, al fine di rendere l’area in oggetto sicura e fruibile da parte dei cittadini plodiesi e non solo" concludono dalla minoranza.