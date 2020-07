Millesimo, il gruppo "Diventiamo Sindaco" chiede l'apertura al pubblico del Consiglio Comunale

"In merito all’Avviso di Convocazione per l’adunanza del Consiglio Comunale in sessione ordinaria prevista per giovedì 30 luglio 2020, letto l’Ordine del Giorno recante punti di stretto interesse per la nostra comunità e al fine di ripristinare, ora che le condizioni lo permettono, i fondamentali principi di trasparenza e tracciabilità della seduta, siamo a richiedere di permettere l’accesso al pubblico in occasione dell’adunanza in oggetto". Così il gruppo consiliare di minoranza di Millesimo "Diventiamo Sindaco", facente capo ad Andrea Manconi in una lettera indirizzata al sindaco Picalli e al segretario comunale Giovanni Pucciano.

"La richiesta è supportata alla luce della chiarezza di applicazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare secondo linee di indirizzo ministeriale aventi l’obiettivo di garantire gli standard di sicurezza in occasione di incontri pubblici (accesso garantito al solo pubblico munito di mascherina e nel limite massimo della capienza della sala; osservanza delle distanze interpersonali; obbligatoria disinfezione delle mani...)".