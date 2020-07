Croce Rossa Italiana - Comitato di Cengio: al via il corso per formare nuovi volontari

"La carenza di Volontari è da anni il nostro più grande problema e spesso il limite allo svolgimento di alcune delle nostre attività. Con lo scoppio della pandemia da Covid -19 infatti, la Croce Rossa Italiana ha obbligatoriamente fermato, a scopo precauzionale e di tutela della loro salute, tutti i volontari over 65. Per noi però questo è stato un grande problema, in un momento in cui a dire il vero sarebbero serviti molti più volontari. Così in questo periodo i servizi di emergenza e quelli di trasporto sono stati effettuati con quelli che si sono resi disponibili tra i rimanenti volontari, in tutto una quindicina di volenterosi che, non senza paura e con uno sforzo veramente enorme hanno permesso la continuazione dei servizi". Così la Croce Rossa Italiana - Comitato di Cengio attraverso una nota ufficiale.

"Proprio in periodo lockdown per emergenza Covid è inoltre stato attivato un nuovo servizio di supporto sociale con due importanti attività rivolte alle persone sole, malate e con difficoltà a spostarsi: 'il Pronto Farmaco - Pronto spesa' che ha ricevuto da subito molte richieste e in questo caso possiamo dire grazie al nostro 'Gruppo giovani' che si è dimostrato veramente all’altezza della situazione dedicandosi senza paure ed impegno al servizio dei bisognosi. I due servizi sono tuttora in funzione e stiamo pensando di mantenerle anche per il futuro, ma anche in questo caso la condizione imprescindibile è l’arruolamento di nuovi volontari" continuano dalla pubblica assistenza cengese.

"Sono aperte fino a venerdì 31 Luglio 2020 le iscrizioni per il Corso di Accesso per diventare Volontari CRI che prenderà il via sabato 1 agosto. Perché ognuno di noi può nel suo piccolo fare qualcosa di buono per gli altri, per chi si trova in un momento di difficoltà e ha bisogno di una mano amica. #ovunqueperchiunque è il nostro motto. Chi ha dai 14 anni in su può unirsi a noi ed 'Auitarci ad Aiutare'. Per le normative sanitarie anti Covid il Corso si svolgerà in maniera smart e potrà essere seguito dagli iscritti comodamente da casa sul proprio PC o Smartphone. Per iscriversi occorre accedere al portale www.gaia.cri.it compilando con i propri dati un semplice form e inserendo una scansione del documento di identità in fronte retro. Si riceverà direttamente sulla propria mail il programma e tutte informazioni necessarie" spiegano ancora dall Croce Rossa di Cengio.

"Ti Aspettiamo - la chiosa finale - con te potremo fare molto di più! Aiutaci anche condividendo questa info con amici e conoscenti: aiutiamo la Croce Rossa di Cengio ad essere più grande ed efficiente. Per qualsiasi informazione è possibile contattare i numeri scritti sul volantino tramite telefonata o messaggio WhatsApp".