Samp da applausi ma alla fine festeggia la Juve: blucerchiati ko

Al 35' tentativo da fuori area di Quagliarella, Szczesny para in tuffo bloccando la sfera. Al 38' ancora blucerchiati pericolosi: Errore di Cuadrado, Jankto sfonda sulla sinistra e serve in mezzo per Quagliarella, il numero 27 batte a rete trovando però ancora la risposta attenta del numero 1 bianconero. Un minuto dopo Juve che tenta di rendersi pericolosa con un break che vede due "veli" di Dybala e Rabiot prima della conclusione da lontano di Cuadrado che termina abbondantemente lontano dai pali difesi da Audero. Al 40' altro infortunio pesante per Sarri: si ferma Dybala, problemi all'adduttore, al suo posto ecco Higuain. Al 41' spunto personale di Ronaldo, destro dal limite che termina alto. Al 44' Pjanic ruba palla a Thorsby e avvia un'azione manovrata che porta Bernardeschi al tiro: conclusione potente ma centrale, Audero smanaccia e la difesa ospite allontana. Sei minuti di recupero prima dell'intervallo, al 47' Rabiot atterrato da Thorsby al limite dell'area blucerchiata: punizione da buona posizione per i bianconeri, Bernardeschi manda però out. Al 50' ancora una punizione dal limite per la Juve (Rabiot trattenuto da Tonelli, giallo per il numero 21 ospite), questa volta l'esecuzione è decisamente migliore: Pjanic avvia uno schema che porta al tiro Ronaldo, destro preciso e pallone in rete. È l'ultima azione del primo tempo, Juve al riposo avanti 1-0.

La seconda frazione riprende senza novità nei due schieramenti. Al 51' Higuain non riesce a trovare la deviazione vincente sugli sviluppi di un calcio piazzato di Pjanic, un minuto dopo Samp vicina al pareggio: Ramirez crossa dalla sinistra e Leris devia sfiorando il palo alla destra del portiere juventino. Il buon momento dei blucerchiati prosegue al 54' punizione insidiosa di Ramirez, decisivo Szczesny che ,mette in corner un pallone sbucatogli davanti all'improvviso. Dal tiro dalla bandierina seguente stacco imperioso di Thorsby, sfera fuori ma con un brivido lunghissimo lungo la schiena dei giocatori di casa. Al 57' ancora Ramirez di testa, tocco debole e parata dell'estremo difensore della Signora. Juve in grande difficoltà. Al 61' prova a scuoterla Rabiot con un nuovo pallone recuperato a centrocampo e l'avvio di un contropiede: al tiro ci arriva poi Ronaldo che trova la respinta in angolo di Audero. Al 66' ammonito Augello. Dopo un momento non facile, la Juventus trova improvvisamente il raddoppio al 67': Higuain avvia la ripartenza bianconera, Ronaldo batte a rete e il resto ce lo mette Audero che non blocca un pallone che non sembrava tra i più difficili agevolando cosi il tap-in di Bernardeschi. La squadra di Sarri allunga ma la Samp non demorde: al 71' ci vuole il miglior Szczesny per dire no al colpo di testa ravvicinato di Quagliarella, gran parata e risultato invariato. Al 69' ammonito anche per Bernardeschi (secondo giallo juventino dopo Pjanic sanzionato nel primo tempo). Al 73' Gabbiadini sostituisce Jankto.

Al 77' seconda ammonizione per Thorsby entrato duro su Pjanic: blucerchiati in 10. Al 78' doppio cambio per Sarri: Rugani e Bentancur per De Ligt (che esce acciaccato) e Pjanic. All'81' è ancora la Samp a sfiorare il gol, Bonucci salva su Quagliarella che aveva colpito a pochi passi dalla porta bianconera. Al minuto 82 contropiede Juve sull'asse Ronaldo-Higuain: il Pipita calcia fuori da buonissima posizione sciupando così una nitida occasione per il tris. All'86' anche Rabiot si aggiunge all'elenco degli ammoniti (diffidato salterà Cagliari-Juve). All'88' fallo di Depaoli su Alex Sandro in area doriana, ammonizione e rigore: Ronaldo dal dischetto calcia forte ma sulla traversa. Tre minuti di recupero: al 91' nella Samp esce Ramirez entra Maroni, poco dopo Bonucci raccoglie un'altra deviazione corta di Audero ma sulla strada del tris c'è Yoshida che salva la sua porta. È l'ultima emozione della partita, poi c'è solo spazio per i festeggiamenti dei giocatori bianconeri ancora una volta campioni d'Italia.