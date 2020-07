TPL Linea precisa: "Nessun incidente di fronte alla Torretta di Savona. Riscontrato il guasto, l'autista ha fermato il veicolo"

In merito all'articolo pubblicato dalla nostra redazione nella serata di ieri (LEGGI QUI), TPL Linea precisa: "Il mezzo che ha subito il guasto in linea non ha urtato nulla. Riscontrato il danno, l'autista ha posizionato il veicolo in prossimità dello spartitraffico (di fronte alla Torretta a Savona, ndr) per tentare di dare il minor intralcio possibile, non avendo possibilità di muovere molto il mezzo".

"Successivamente il mezzo, che percorreva un tratto in fuori servizio, ha ricevuto assistenza da parte del personale di TPL Linea che lo ha recuperato" concludono dall'azienda.