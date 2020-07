AUDI RS6: la supercar anche in versione km 0

Chi l’ha detto che le proposte tra le auto usate riguardano solo le utilitarie. Anzi, soprattutto negli ultimi tempi è sempre più probabile trovare, tra le offerte di vetture di seconda mano, anche vere e proprie supercar, come ad esempio la AUDI RS6. Siamo ormai alla quarta generazione di AUDI RS6, proposta sul mercato nel corso del 2019. Gli appassionati di vetture di un certo pregio di certo non potranno arsi scappare questo vero e proprio gioiellino del brand tedesco.

Perché scegliere una AUDI RS6

Disponibile anche usata

I vantaggi delle kilometro zero

Le motivazioni per cui si decide di preferire un’AUDI RS6 rispetto ad altre vetture sono molteplici. Stiamo parlando di un’auto di pregio, dal costo elevato, che mostra esterni grintosi e non eccessivamente appariscenti, che celano interni da vera e propria vettura di lusso. La qualità interna è ottima, con rifiniture che sanno farsi notare anche nei minimi particolari. In più motorizzazioni da mille e una notte, che consentono di effettuare nella massima tranquillità e comodità anche i viaggi più impegnativi. C’è poi di sicuro una concessionaria di auto usate a Brescia e provincia in grado di proporre una AUDI RS6 in versione a chilometro zero. Si può così risparmiare fino al 10-15% rispetto al prezzo di listino, pur ottenendo un mezzo di fatto ancora nuovo.

Cosa sono le auto a chilometro zero

Come scegliere l’auto usata nel 2020

L’igienizzazione degli interni

Tutte le concessionarie e gli autosaloni tendono ad immatricolare alcune vetture, in molti casi a fine anno o dopo il primo semestre. Questo consente loro di mantenere elevato lo sconto pattuito con l’importatore o con la casa madre. Le auto già immatricolate sono poi offerte come vetture usate, anche se all’atto pratico non sono mai uscite dal concessionario. Le auto a chilometro zero sono questo: vetture che qualcuno ha già immatricolato, senza però utilizzarle. Con il vantaggio di ottenere un importante sconto sul prezzo di listino, oltre a poter ottenere la vostra AUDI RS6 in pronta consegna, visto che è già disponibile nel parco macchine dell’autosalone; una cosa non facile solitamente con questo genere di vetture di pregio. L’importante sta anche nello scegliere l’auto usata, anche se a km zero, in un salone che offra l’igienizzazione interna . In tempi di Covid-19 è infatti importante limitare i contatti con gli estranei, come potrebbe avvenire durante un test drive.

Il mercato dell’auto post Covid-19

Crollo delle auto nuove

Sempre più persone preferiscono l’usato

La diffusione del virus Covid-19 ha purtroppo inferto un duro colpo al mercato dell’auto. Non solo per quanto riguarda le auto di lusso come l’AUDI RS6, ma anche per utilitarie e vetture medie. Molti europei si trovano ad avere stipendi decurtati, proprio a causa dei diversi lockdown, alcuni dei quali ancora in atto. Inoltre gli spostamenti sono stati limitati, cosa che ha portato molti a non aver bisogno dell’auto. Fortunatamente il mercato dell’usato sta mostrando qualche leggero segnale positivo, soprattutto grazie ai costi ridotti di questo genere di autovetture.