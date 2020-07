Live Social: le opinioni degli imprenditori che si promuovono in radio

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una rapidissima evoluzione da parte dei mezzi di comunicazione. I canali sono diventati perlopiù digitali e la radio è stata ritenuta da molti uno strumento superato. Live Social ha scelto di coniugare sapientemente web e radio, andando contro ogni pronostico. La tendenza delle persone ad affidarsi a questo tipo di comunicazione per promuovere la propria azienda ha smentito la previsione degli esperti, con numerose opinioni positive da coloro che scelgono di fare pubblicità attraverso la radio.

Interviste ed incontri in radio: ecco come promuovere su Live Social

La radio, negli anni, ha avuto numerose battute d'arresto, vari contraccolpi ma ha sempre resistito egregiamente all'evoluzione ed al progresso. Ancora oggi resta uno degli strumenti di comunicazione più seguito ed apprezzato dagli utenti. Questo significa che esso rappresenta anche un'ottima piattaforma dove farsi pubblicità, promuovendo prodotti, servizi ed aziende attraverso interviste, sondaggi e incontri specifici.

Un altro grande vantaggio della radio è il costo inferiore: una pubblicità in radio, infatti, può arrivare a costare anche il 10-15% in meno rispetto alla medesima promozione svolta in TV o attraverso altri canali. Nonostante questo i passaggi sono più frequenti e quindi potenzialmente riescono a raggiungere un maggior numero di utenti.

La radio non deve essere sottovalutata come mezzo di comunicazione perché, nonostante l'evoluzione dei tempi, essa rimane ancora oggi uno dei mass media più efficaci per promozione e pubblicità, con opinioni decisamente positive da parte di chi sceglie di affidarsi ad uno spot in radio.

"Dal primo contatto alla fine dell'intervista ho trovato un'accoglienza calorosa, mi sono sentita coccolata, a casa. Intervista divertente e sicuramente esperienza che ricorderò con un sorriso."

"Tutto bellissimo tutti cortesi e puntuali perfetto il clima e la serietà con cui abbiamo preparato l'intervista ottimamente eseguita poi con lo speaker."

Live Social punta ad una strategia comunicativa e pubblicitaria rivoluzionaria, perché non si limita a passare una pubblicità ma coinvolge direttamente imprenditori ed aziende con interviste, domande e incontri nei quali confrontarsi. Questa particolarità rende l'utente più vicino all'azienda e, in un certo senso, crea un "rapporto" tra i due. L'imprenditore si sente accolto in maniera calorosa ma non esposto come potrebbe accadere in video o TV.

La capacità dello speaker di rendere l'intervista vivace e dinamica riesce a fare in modo che l'atmosfera sia coinvolgente ed il clima disteso, rendendo la promozione di prodotti e servizi qualcosa di integrativo e naturale, per niente invasivo.

Il successo senza tempo della radio

La radio riscuote tanto successo, nonostante nei tempi moderni siano presenti un'infinità di stimoli e mezzi di comunicazione. Il segreto è racchiuso in diversi aspetti. La radio, innanzitutto, è un mezzo utilissimo per informarsi. I notiziari via radio sono spesso brevi e concisi, evidenziando tutte le notizie più importanti nel proprio Paese e nel mondo. Oltre a questo, la radio diventa un'alleata importante per raccontare storie, esperienze ed esprimere opinioni.

La realtà di Live Social Radio vuole proprio focalizzarsi su questo. Il format permette a chiunque di essere intervistato, in maniera informale e delicata, dando l'occasione a imprese ed aziende di mettersi in luce, parlando di prodotti e servizi offerti. Le interviste di Live Social avvengono in un clima tranquillo e rilassato per lo speaker e per l'altra persona.

Attualmente Live Social può essere ascoltato in alcune regioni d'Italia (Lazio, Campania, Lombardia, Calabria e Piemonte). Grazie al successo del format, sono sempre di più i professionisti e gli imprenditori locali che decidono di affidare la promozione delle aziende alle interviste di Live Social che deve il suo successo alle capacità organizzative, alla funzionalità del canale di comunicazione e alle tante opinioni positive ricevute da parte di chi ha scelto di affidarsi alla promozione via radio.