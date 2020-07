Regionali, futuro dei porti di Savona e Vado, Melis (M5S): "Necessario fare uno sforzo maggiore e puntare sulle potenzialità"

"In Regione stiamo seguendo la questione da tempo, c'è un provvedimento di particolare interesse che tocca l'Autorità del Mar Ligure Orientale, stesso documento dovrà transitare nella prossima legislatura sul Mar Ligure Occidentale e quindi i porti di Savona e Genova".

Il candidato alle prossime elezioni regionali per il Movimento 5 Stelle il consigliere Andrea Melis si è concentrato sul tema portuale focalizzando l'attenzione soprattutto sul savonese.

"Abbiamo potuto vedere questo documento che in questa fase è in un momento di discussione tra i comuni e l'Autorità Portuale stessa e che ci fa intendere che ci siano ancora delle difficoltà in una fusione che vede un'unica autorità di sistema però suddivisa su diverse realtà presenti fisicamente in luoghi diversi - prosegue Melis - uno degli elementi che vediamo carenti è la specializzazione di ogni porto, andrebbe per ognuna identificato il core business".

"Altra difficoltà è definire anche dal punto di vista strutturale la chiave di volta come ad esempio lo scarico delle merci su ferro e l'individuazione di un retroporto adeguato, che sia nell'area valbormidese o retrostante nell'area vadese, però non c'è al momento una pianificazione. Per non dimenticare il potenziamento della linea ferroviaria Savona-Torino, tema affrontato in consiglio regionale e che vede tutti concordi nel puntare su questo, anche se nel documento non trova particolare spazio" prosegue il candidato pentastellato.

"Sulle elettrificazioni della banchine Autorità Portuale ha cominciato a muovere dei passi in questa direzione proponendo una bozza di progetto per redigere un'idea in questo senso. Nel documento di pianificazione strategica non ne fa cenno in modo chiaro, su questo tema sia importante il contributo di chi siede nel cda di Autorità Portuale che in qualche modo ha lo scopo di interessare le istante di Savona. Penso sia necessario fare uno sforzo maggiore e puntare sulle potenzialità del porto di Savona non solo crocieristiche ma soprattutto merci, ma anche quello che verrà cioè indotto e sviluppo" conclude Andrea Melis.