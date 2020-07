Il 9 agosto una grande festa per salutare tre nuovi veicoli della Croce Bianca Albenga, frutto di donazioni

Si svolgerà domenica 9 agosto, presso la sede di piazza Petrarca ad Albenga, la cerimonia di presentazione al pubblico di tre nuovi veicoli oggetto di donazioni alla Croce Bianca Albenganese. I mezzi riceveranno la benedizione di Monsignor Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, alla presenza delle "consorelle" (le associazioni di pubblica assistenza) del comprensorio e delle autorità politiche, civili, militari e associative di zona.

Commentano coralmente, a una sola voce, i volontari del sodalizio ingauno: "Con la cerimonia di domenica 9 agosto la Croce Bianca e i militi intendono ringraziare tutti i cittadini di Albenga, gli abitanti delle frazioni e la gente delle vallate dell'entroterrra servite dalle sezioni di Villanova, Garlenda, Erli, Arnasco e Vendone, Alto, Castelbianco e Nasino che ci sono stati vicini e che hanno donato durante l'emergenza Covid materiale sanitario, mascherine (quando erano introvabili) e sopratutto offerte in danaro.

Grazie a loro e ad alcuni imprenditori albenganesi, a fondazioni (A. De Mari) ad alcuni comuni come Cisano sul neva, ad alcune pro loco dell'entroterra siamo riusciti ad acquistare 3 nuove ambulanze che andranno a sostituire i mezzi che erano stati dedicati completamente al trasporto di Malati Covid e quindi completamente usurati (negli interni) dalle continue sanificazioni con il Cloro o con disinfettanti.

Uno speciale ringraziamento anche ai gestori di ristoranti, panificatori e pasticcerie albenganesi che durante il lockdown non hanno mai fatto mancare in sede ai militi di turno sia a mezzogiorno che alla sera un pranzo o una cena consegnati direttamente in sede.

Siamo rimasti veramente colpiti dall'affetto e dalla vicinanza della popolazione nei nostri confronti e sopratutto dal fatto che nessuno si è tirato indietro alle nostra richieste di aiuto. Senza esagerare vogliamo ricordare che all'inizio di Marzo eravamo completamente sprovvisti di camici, mascherine e guanti e vogliamo ricordare medici e dentisti che portavano in sede quello che avevano nei loro studi, oppure anche carrozzieri che portavano le mascherine che non usavano perchéchiusi. Grazie veramente a tutti. E l'inaugurazione dei nuovi mezzi sarà l'occasione per ringraziare tutti.

Siete quindi invitati alle 17.30 del 9 agosto in piazza della Croce Bianca per passare insieme un pomeriggio finalmente di festa. Un particolare ringraziamento alla azienda Fitimex di Campochiesa d'Albenga, all'avvocato Giorgio Cangiano, al notaio Luciano Basso e alla fondazione De Mari che ci hanno permesso con le loro donazioni di acquistare un Fiat Ducato e alle persone che hanno contribuito in maniera massiccia all'acquisto delle 2 autovetture".