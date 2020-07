Albissola: il 1° agosto l'inaugurazione di "Tracce di-rotte", mostra personale dell'artista gallaratese Nicoletta Gatti

L'Associazione Culturale Angelo Ruga, nel rispetto delle normative di sicurezza per il contenimento del Covid-19, riprende la propria attività culturale, con il Patrocinio del Comune di Clavesana e di quello di Albissola Marina.

In questo contesto, nella sede della Lavanderia in via Stefano Grosso 49 ad Albissola Marina, si inaugurerà, sabato 1° agosto alle ore 18.00: "Tracce di-rotte", mostra personale dell'artista gallaratese Nicoletta Gatti.

Nell'occasione, sarà presentato il terzo numero de i “Quaderni della Lavanderia”, dedicato all'artista ospite, con contributi di Maestri dell'arte contemporanea e critici di chiara fama.

La mostra proseguirà fino al 31 agosto.

Orari: giovedì ore 21.00 – 23.00 | sabato ore 17.00 – 19.00

per informazioni e appuntamenti personalizzati:

- info@angeloruga.it

- 019 4501509