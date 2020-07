C'è tempo fino al 1° agosto per partecipare al contest finalese "Il terrore nell'arte"

Sta procedendo con successo tra i fotografi appassionati e professionisti il contest tutto finalese intitolato "Il terrore nell'arte": come già annunciato su Savonanews, infatti, il saggio di Lorenzo Soave dedicato a streghe, dèmoni e altre presenze inquietanti nell'iconografia classica, diventa una "caccia al tesoro" per trovare i "mostri" che popolano l'arte dei nostri comprensori (tutti i dettagli QUI).

Soave, infatti, personalità di spicco negli ambienti culturali nazionali e internazionali, ha scritto quest'opera di saggistica dedicata a una scrupolosa ricerca dell'orrore e del mistero nel mondo dell'arte. Tutto ciò è diventato una pièce teatrale che ha debuttato a Verona, ma a Finalborgo succederà qualcosa di più: sarà lo stesso Soave, infatti, a premiare con un biglietto omaggio e una copia del suo libro chi realizzerà la migliore foto di un'opera d'arte dei nostri comprensori che abbia attinenza con le tematiche del saggio.

C'è tempo fino al 1° agosto per postare le proprie foto sulla pagina Facebook di Centofiori Eventi. Come dicevamo all'inizio di quest'articolo stanno già arrivando sulla piattaforma social numerosi scatti suggestivi persino dalla vicina provincia di Imperia. Ma come è nata l'idea di portare nell'ambito della rassegna "Un libro per l'estate" a Finalborgo "Il terrore nell'arte" di Soave?

Ne parliamo in questa intervista/talk-show con la curatrice della rappresentazione finalborghese Sara Badano e con l'ideatore e curatore della rassegna culturale Stefano Sancio: