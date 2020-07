Regionali 2020: il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori, candidato alla presidenza della regione

Giacomo Chiappori è candidato alla presidenza della regione. La voce circolava da alcune settimane, da quando il primo cittadino di Diano Marina aveva iniziato a contestare duramente tramite alcuni post su Facebook, il governatore della regione Giovanni Toti, ricandidato per il centro destra.



Chiappori sarà candidato per la coalizione “Grande Liguria”. Storico esponente della Lega, già parlamentare e sindaco prima di Villa Faraldi, e poi di Diano Marina, al secondo mandato, per il primo cittadino è pronta una nuova avventura.



Contattato dalla redazione di Imperia News, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.