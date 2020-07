Regionali, Mulé (FI): "L'intuizione di Berlusconi di aggregare i moderati avrà il successo che merita"

“L’intuizione e la visione di Silvio Berlusconi di aggregare il fronte dei moderati in un’unica lista avrà in Liguria il primo, sfidante, banco di prova. Aver deciso di mettere a fattore comune le energie, i valori di Forza Italia, di Liguria Popolare e di Polis rappresenta un grande esempio di maturità politica in un momento in cui i moderati devono far sentire forte la loro voce”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé.