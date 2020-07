Un nuovo mezzo multifunzionale per la Val Bormida: l'inaugurazione a Bardineto (FOTO)

E' stato presentato nella giornata odierna il nuovo mezzo multifunzionale dotato di lama e spargisale per l'inverno, ma convertibile anche per la manutenzione stradale, acquistato dalla Provincia di Savona grazie al contributo stanziato dalla Regione Liguria nell'ambito del "Patto per la Val Bormida". Un investimento pari a 250 mila euro.

Il taglio del nastro si è tenuto presso il palafungo in piazza Frascheri a Bardineto. Alla cerimonia ha preso parte il presidente della Regione Giovanni Toti, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e i 24 sindaci che hanno sottoscritto il patto (Altare, Bardineto, Bormida, Calizzano, Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Mioglia, Roccavignale, Sassello, Urbe).

Il Patto per la Valbormida ha l'obiettivo di sviluppare e potenziare nell'entroterra Valbormidese e della Valle Erro la capacità di risposta degli Enti alle situazioni emergenziali causate da eventi meteorologici consistenti, garantendo un miglioramento in ambito di sicurezza e qualità della vita degli abitanti.

Il mezzo Unimog ad alta prestazione presentato oggi (acquistato su piattaforma Mepa) è dotato di attrezzature per le attività di manutenzione invernale quali lame fendineve, spargisale e spazzatrice e sarà in grado anche di essere utilizzato per le attività estive di sfalcio d'erba una volta completato della relativa attrezzatura, rappresentando così una grande risorsa operativa per l'Ente e il Territorio.

Spiega il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri: "E' stata attivata un convenzione tra la provincia e i comuni che potranno utilizzare il mezzo in uso diretto con dipendenti propri o personale delle ditte esterne che hanno appaltato il servizio. Si tratta sicuramente di una bella boccata di ossigeno per l'ente provinciale e comuni".

Il patto per Val Bormida era stato firmato lo scorso settembre presso la biblioteca civica "Rossi" a Cairo Montenotte.

Aggiunge ancora il Presidente della Provincia di Savona Avvocato Pierangelo Olivieri: "Si tratta di un momento molto importante per il nostro Ente e che può così riorganizzare un servizio, nel ruolo attuale fondamentale di Ente di secondo grado di area vasta, sinergico ai comuni di cui è rappresentanza. In una provincia come la nostra composta da 69 comuni - oltre Savona e Albenga solo altri 5 comuni sono sopra i diecimila abitanti - composta per la stragrande maggioranza di comuni piccoli definiti dalla normativa “con meno di cinquemila abitanti” questo è un momento molto importante in cui la Provincia con la Regione incontra i Sindaci che potranno fruire di questo servizio in forza di una convenzione che stiamo andando a formalizzare singolarmente e con i quali verranno concordate le modalità di utilizzo e prenotazione.

In questa occasione vorrei anche comunicare che nell'ambito di un piano assunzionale e riorganizzativo strutturale in corso negli ultimi mesi in Provincia, si è dato corso all'assunzione di 12 cantonieri, cinque dei quali sono già stati individuati in graduatorie aperte presso comuni sul territorio, i primi tre prenderanno servizio già lunedì prossimo, seguiranno gli altri e nell'autunno prossimo verrà indetto un concorso per la copertura dei posti mancanti. Si tratta di un passaggio molto importante perché, a parte qualche mobilità, è dal 2002 che la Provincia non poteva assumere cantonieri; e sicuramente, fermo restando l'importantissimo lavoro che si riesce a svolgere con le imprese esterne per le manutenzioni ordinarie e gli interventi di emergenza, è molto significante avere la disponibilità e la risorsa di un gruppo di persone, ripartite nei sei compartimenti stradali che suddividono il nostro territorio, per quello che riguarda uno dei ruoli fondamentali della Provincia: la Viabilità."