TPL Linea: via libera dal Cda al bando autisti e addetti al lavaggio bus

Via libera dal Cda di TPL Linea S.r.l. al nuovo bando per la selezione di autisti e addetti a lavaggio/rifornimento dei bus dell’azienda di trasporto pubblico savonese.

Tutti i dettagli del bando saranno consultabili sul sito internet: www.tpllinea.it a partire da lunedì 3 agosto.

Previsti nuovi contratti di lavoro a tempo determinato.

L'autista di TPL Linea S.R.L. svolge quotidianamente il servizio di trasporto dei passeggeri, garantendone la sicurezza e la qualità, rappresentando l'azienda sul territorio; l’addetto al lavaggio e ai rifornimenti degli autobus garantisce che i mezzi siano puliti, igienizzati e riforniti di tutti gli elementi essenziali al loro funzionamento.

Tra i requisiti per gli autisti essere in possesso di patente D e carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone in corso di validità e senza limitazioni del numero di passeggeri e/o chilometri per la guida di veicoli in servizio di linea valide per l’Italia, o, in alternativa, essere in possesso del documento rilasciato dall’Autoscuola, che certifichi l’iscrizione al corso per il conseguimento della CQC passeggeri.

Per partecipare alla selezione è necessario compilare ed inviare online il modulo scaricabile dal sito www.tpllinea.it (a partire da lunedì 3 agosto) entro le ore 23:59 del 31 agosto 2020. Coloro che invieranno i propri dati attraverso la compilazione del modulo online riceveranno una mail di conferma automatica dell’avvenuta registrazione. La selezione prevede lo svolgimento di più prove (test/questionari/colloqui di gruppo e/o individuali/ guide, etc…), che saranno sviluppate da una commissione mista composta da personale interno aziendale e specializzato di società/enti esterni.

Le suddette prove definiscono, attraverso una valutazione numerica, il grado di corrispondenza del candidato al profilo dell’autista bus e/o addetto al lavaggio e ai rifornimenti degli autobus. I candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo verranno inseriti nella graduatoria selezione autista di autobus di linea, scuolabus/addetto al lavaggio e ai rifornimenti degli autobus a tempo determinato, che sarà pubblicata sul sito web di TPL Linea srl, valida fino al 31 dicembre 2022.

“Con l’approvazione da parte del Cda il nuovo bando sarà ufficialmente attivo e consultabile sul nostro sito per tutti i candidati a partire da lunedì prossimo – affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso -. Una opportunità lavorativa importante nell’azienda di trasporto pubblico savonese che potrà così ampliare il suo organico operativo con nuovi autisti, addetti al lavaggio, sanificazione e rifornimento del nostro parco mezzi”.

“Avere nuove figure professionali, idonee e preparate, permetterà ancora di più di aumentare la qualità del servizio per l’utenza, ad ogni livello” concludono.