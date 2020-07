Nel comune di Cairo il set di Thirty'to Hell, lo short movie ambientato a Ferrania

La produzione indipendente "D&E" assistita da "Genova Liguria Film Commission" per un progetto senza scopo di lucro nato per valorizzare il territorio. Ad occuparsene, in prima linea, Dario Rigliaco e la sua troupe di professionisti pronti ad approdare a Cairo Montenotte tra una settimana per tre giorni di "fuoco", nel vero senso della parola, visto gli effetti speciali previsti per un prodotto in stile "American-road-movie".

Il film, avrà una direzione di pregio, dove Rigliaco (Co regia) e Messina (dir. Della fotografia) affiancheranno sulle scene un professionista del calibro internazionale, Walter Siccardi, già noto al mondo del cinema per aver lavorato al fianco di Raul Bova e Russell Crowe, durante la sua carriera stellare che lo ha portato a girare il mondo sui set di veri colossal come Robin Hood, Avengers o Spider-Man far from home.

L'otto Agosto lo scenario sarà proprio il viale di Ferrania, attraverso gli edifici della storica "Ferrania Film", dove la produzione porterà, in totale sicurezza, grazie all'intervento di Alma #luogosicuro, gli effetti speciali curati da Davide Arrighini e Siccardi, oltre agli attori, le comparse e gli stuntman di "Thirty 'to Hell", per poi spostarsi nella notte del 10 Agosto, sempre all' interno del comune di Cairo Montenotte, in altre location che al momento rimangono segrete.

La produzione ultimerà i lavori mercoledì 12 Agosto nella città di Genova. Dunque, la Liguria ancora protagonista di un progetto dalle grandi aspettative, dove non mancheranno auto sportive, mezzi pesanti, moto, e tanti effetti speciali pronti al fatidico: ciak, si gira.