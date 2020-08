Toirano, installato nel giardino della scuola dell'infanzia un nuovo gioco in legno per i bimbi più piccoli

Giovedì 30 luglio si è realizzato un piccolo progetto che ha visto attori le famiglie, la scuola, il volontariato e l'amministrazione comunale di Toirano: è stato installato nel giardino della scuola dell'infanzia un nuovo gioco in legno per i bimbi più piccoli.

La struttura, rispettosa dell'ambiente e di tutte le normative in materia di sicurezza, è il frutto di un piccolo sogno che la maestra Marica Belluati, storica maestra della scuola dell'infanzia andata in pensione lo scorso anno, ha voluto condividere con l'associazione "Festa dei Gunbi", i genitori dei bambini che frequentano la scuola e l'amministrazione comunale. Ognuno ha dato il suo contributo coordinandosi in totale sinergia e, nonostante le difficoltà annesse all'emergenza Covid19, l'obbiettivo è stato raggiunto con soddisfazione e apprezzamento da parte di tutti.