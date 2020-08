Una albenganese tra i pionieri della tecnologia anti-Covid: è Giorgia Calandriello

Tornare a vivere gli eventi pubblici nella massima sicurezza. È questo l'obiettivo per il quale lavora la WES- Worldwide Exhibition System azienda che si occupa della progettazione e realizzazione di spazi espositivi per stand fieristici, allestimenti di mostre o progetti di interior design per aziende e spazi commerciali. Per raggiungere tale scopo, l'azienda milanese ha creato "Feel Safe": un nuovo e avveniristico sistema progettato per garantire i più alti standard di sicurezza nell’accesso alle grandi strutture pubbliche e private. Un progetto che porta la firma anche di Giorgia Calandriello, albenganese trasferitasi a Milano, oggi responsabile commerciale di WES.

Ed è proprio Giorgia a svelare nei dettagli quanto progettato e sperimentato già nel mondo del calcio. Dallo scorso 22 luglio, infatti, in occasione della partita Torino-Verona di Serie A, la nuova tecnologia è stata utilizzata per garantire l’ingresso in sicurezza di giornalisti e addetti ai lavori allo Stadio Olimpico “Grande Torino”. Ma in concreto, di che si tratta?

"'Feel Safe' è l’integrazione di tutte le tecnologie presenti un questo momento sul mercato - spiega - realizza in automatico il rilevamento della temperatura corporea e il riconoscimento del corretto posizionamento della mascherina, se questi due parametri sono corretti si passa poi alla parte di igienizzazione. A quel punto non ci si limita solo alle mani ma si mettono i piedi sopra un tappetino imbevuto di soluzione che va quindi completamente ad igienizzare la suola delle scarpe. Poi c'è questa nuvola di disinfettante atossica e inodore, che viene spruzzata su vestiti e parti esposte del corpo, che va ad abbattere la carica virale che si può portare all'interno di un ambiente come lo stadio, una fiera, l'aeroporto oppure un luogo di lavoro".