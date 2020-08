Due incidenti stradali sulla Torino-Savona, poco distanti uno dall’altro: una decina in totale i feriti, tra cui anche bambini (FOTO)

Due incidenti stradali, a poco più di un chilometro uno dall’altro, si sono verificati stamane sull’autostrada A6, Torino-Savona, dopo all’altezza all’incirca di Mondovì, in direzione Liguria.

Il primo si è registrato sul viadotto a valle dell’ingresso del casello di Mondovì: tre le auto coinvolti, con sette persone rimaste ferite, di cui due bambini. Sono stati soccorsi dal 118, sul posto con l’elisoccorso di Torino, la medicalizzata di Mondovì ed un mezzo di soccorso di base. I bambini saranno trasferiti al Regina Margherita di Torino con l’elicottero.

Poco distante, un altro sinistro nel quale, stando alle prime informazioni, sono rimaste ferite tre persone, soccorse dall’elisoccorso del 118 decollato dalla base di Cuneo, insieme ad un ambulanza di base.

Oltre ai sanitari, sono ovviamente intervenuti i Vigili del fuoco, per la messa in sicurezza e per supportare le operazioni di soccorso, e le pattuglie della Polizia stradale. L’autostrada è tuttora chiusa.