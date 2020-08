Movida, controlli dei carabinieri a pub e discoteche da Albissola fino a Varazze

Anche nella nottata appena trascorsa i carabinieri della Compagnia di Savona hanno intensificato l’attività di prevenzione effettuando servizi di controllo del territorio “ad alto impatto” attraverso l’impiego di un dispositivo complesso, composto da 6 pattuglie con i colori d’istituto, 2 motociclisti, militari in abiti civili ed una unità cinofila.

Le aree interessate sono state quelle di Levante, da Albissola Mare fino a Varazze, località a maggior vocazione turistica che, soprattutto nei fine settimana, sono molto frequentate da giovani che oltre al divertimento, si lasciano andare alla commissione di reati spesso per l’uso smodato di bevande alcooliche e stupefacenti.

I servizi messi in atto dai carabinieri delle stazioni di Albisola, Celle e Varazze, sono finalizzati prevalentemente ad uno scopo preventivo, hanno interessato numerosi pub e discoteche, verificando anche il rispetto delle normative in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

Sono state presidiate anche le stazioni ferroviarie, dalle quali nelle scorse settimane sono giunti in riviera alcuni gruppi di ragazzi intenzionati a passare una notte brava nei locali della movida, i quali respinti dai gestori dei locali perchè già alticci, avevano deciso di girovagare per i centri cittadini facendo baccano e cercando inutili contese con i coetanei della zona, prima di accamparsi nelle spiagge libere, in attesa della successiva giornata di mare.

Le persone identificate sono state 210, 30 automezzi controllati, 7 persone contravvenzionate per violazioni al Codice della Strada, 1 per ubriachezza e due persone segnalate alla Prefettura per uso di droghe con contestuale sequestro di circa 3 grammi di hashish. I servizi in questione verranno riproposti anche nei prossimi fine settimana.