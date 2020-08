Ospedale Cairo, flash mob in piazza del Pd. Il sindaco Lambertini: "La politica eviti di fare campagna elettorale"

Al grido "Riaprite l'ospedale. No alla privatizzazione" questa mattina si è tenuto un flash mob organizzato dal Pd Cairo Montenotte. Presente anche una presidio della Cgil Savona.

La manifestazione si è tenuta in piazza della Vittoria, poco prima dell'inizio della II Commissione Consiliare Sanità del comune di Cairo Montenotte (in programma nell'anfiteatro di Palazzo di Città) avente come argomento proprio il nosocomio "San Giuseppe".

Come oramai noto, il presidio cairese ha subito notevoli limitazioni durante l'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Come la chiusura del Punto di Primo Intervento, riaperto inizialmente lo scorso 13 luglio come ambulatorio per i codici bianchi.

Secondo quanto riferito dall'Asl 2, si tratta di un ulteriore passo verso il ritorno alle condizioni pre Coronavirus. Ossia un Punto di Primo Intervento aperto 24 ore. Un percorso che nelle intenzioni della Regione si dovrebbe concludere con la privatizzazione del presidio e il ritorno di un Pronto Soccorso efficiente. Ovviamente tutto dipenderà dal pronunciamento del Consiglio di Stato sulla richiesta di sospensiva da parte della Regione in merito al ricorso contro la sentenza del Tar sul bando per l’affidamento ai privati, atteso pare per il mese di ottobre.

Intanto nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario dell'Asl 2 Paolo Cavagnaro e i sindacati. Secondo quanto emerso, i prossimi passi dovrebbero prevedere la riapertura (su 12 ore) dopo Ferragosto del Punto di Primo Intervento e l'attivazione a settembre di un reparto a gestione infermieristica per patologie croniche. Un progetto già in essere presso l'ospedale di Savona. Intanto prosegue il bando per la ricerca di medici (anche a tempo determinato). Uno step propedeutico alla riapertura della normale degenza.

"La politica eviti di fare campagna elettorale sull'ospedale - spiega il sindaco di Cairo Paolo Lambertini - I risultati dal 2012 ad oggi sono sotto gli occhi di tutti. L'unico paladino pro nosocomio è stato il Comitato Sanitario Valbormida che ringrazio di cuore. Noi chiediamo che vengano ristabiliti i servizi pre Covid-19. A cominciare dal Punto di Primo di Intervento aperto 24 ore. Chiediamo tempi certi. La Val Bormida ha bisogno del Pronto Soccorso".

Aggiunge il vice sindaco Roberto Speranza, nonché presidente della Commissione Sanità: "L'obiettivo comune è avere un ospedale efficiente. Stiamo lavorando coinvolgendo tutte le parti in causa per arrivare a proposte serie. Non abbiamo bisogno di parole. Prima miriamo al ripristino in tempi brevi dei servizi pre Coronavirus. Poi andremo a discutere sull'implementazione della struttura".

Prosegue la consigliere di Cairo Democratica Giorgia Ferrari: "Dobbiamo avere tempi certi. L'ospedale è stato ridotto con arroganza ad un ambulatorio per punture di insetti o zecche. Con l'arrivo dell'inverno, è fondamentale sapere quando verrà riaperto almeno il Punto di Primo Intervento sulle 24 ore".

Spiega il consigliere Silvano Nervi: "La nostra zona purtroppo, è caratterizzata da un'alta incidenza di malattie gravi. La Regione tagliando la sanità, ci ha classificato come cittadini di serie b. Dobbiamo avere tempi certi, sia sulla riapertura del PPI, sia sull'attivazione del Pronto Soccorso".

"Dobbiamo mantenere l'attenzione alta sulla cronologia delle riaperture - conclude il primo cittadino Lambertini - avere chiarimenti sul reparto di comunità e monitorare la questione assunzioni. Ripeto: la campagna elettorale sull'ospedale non verrà accettata".