Borgio Verezzi: spiagge più sicure con il servizio per la gestione delle misure anti-contagio

La stagione turistica è partita seppure con limitazioni dovute al distanziamento sociale e alle prescrizioni contenute nelle norme relative al rischio di contagio da Covid-19. Al momento non si sono registrate problematiche particolari legate a comportamenti non corretti da parte dei bagnanti ma, considerando l’aumento dei casi di positività al Covid-19 è necessario continuare a mantenere alta la guardia ed indurre comportamenti sicuri da parte di tutti. Il Comune di Borgio Verezzi ha attivato, un servizio per la gestione delle misure anti-contagio Covid-19 per le spiagge libere a partire dal primo fine settimana di agosto per un totale di 14 giornate.