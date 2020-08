Alassio, continua il presidio dei carabinieri sul territorio: elicottero al lavoro su Capo Mele (FOTO)

Anche in questo fine domenica tutte le stazioni dipendenti della compagnia carabinieri di Alassio hanno disimpegnato, in ogni punto nevralgico e sensibile del territorio di competenza, le pattuglie automontate che nell’arco serale e notturno saranno potenziate.

L’attenzione è rivolta nel centro cittadino alassino e nelle altre zone balneari, nei pressi del molo, degli scali ferroviari, nelle spiagge libere, nei pressi di locali pubblici e di altri siti che potrebbero richiamare una moltitudine di persone.

Il presidio del territorio continua ininterrottamente nelle prossime ore, con il fattivo supporto del 15 NEC di Villanova d’Albenga che farà continui sorvoli in stretto contatto con le pattuglie automontate. Un velivolo del 15° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri è in volo su Capo Mele proprio a supporto dei servizi di controllo del territorio (foto Instagram Arma dei Carabinieri).

Così anche il nucleo cinofili è presente in città per vigilare nei caruggi, nei pressi delle locali stazioni ferroviarie, lungo la passeggiata e nelle vicinanza di locali pubblici, sempre in sinergia con le pattuglie in circuito per garantire la sicurezza ai cittadini e ai turisti.