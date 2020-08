E' stato lanciato l'allarme poco dopo la mezzanotte per un incidente nella Valle di Vado in via Piave.

Secondo le prime informazioni un'auto avrebbe perso il controllo e sarebbe andata a sbattere contro un albero.

Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco, della Croce Bianca di Spotorno, della Croce Rossa di Vado e dell'automedica del 118.

