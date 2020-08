Alassio, rinviato a martedì 4 agosto il White Party sul Pontile Bestoso

"Causa prevista allerta meteo, il White Party previsto sul Pontile Bestoso, domani 3 agosto nell'ambio del Festival della Cultura, è stato posticipato a martedì 4 agosto con le stesse modalità. Chi già accreditato e impossibilitato a partecipare nella nuova data, sarà rimborsato. Ci scusiamo per il disagio, ovviamente non dipendente dalla nostra volontà".

Il comune di Alassio ha comunicato il rinvio dell'evento dedicato al Maestro Ennio Morricone oltre all'incontro con il Museo Nazionale del Cinema.

Appuntamento quindi rinviato a martedì 4 agosto alle ore 20 dove in una lunga tavolata per 150 ospiti paganti potranno gustare sotto le stelle del Molo Bestoso di Alassio una cena gourmet firmata Ernst Knam e Giampiero Colli. Ma il luccichio delle stelle sarà amplificato dai gioielli Medagliani e dalle bollicine di Cuvage che stapperà il pluripremiato Asti DOCG. “Cuvage Asti DOCG “Acquesi” è World Champion Sparkling Aromatic. Il famoso concorso internazionale fondato da Tom Stevenson premia un vino dell’azienda piemontese Cuvage con il più alto riconoscimento dedicato alle migliori bollicine aromatiche: orgogliosi di appuntare un’altra stella tra le nostre etichette ci è sembrato il miglior omaggio per una serata sotto le stelle di Alassio sullo storico Molo Bestoso per un’appuntamento così unico come quello di questa edizione.” Andrea Battiloro, Mondo del Vino per Cuvage.