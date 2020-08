Varigotti, tutto pronto per le celebrazioni di San Lorenzo

Come vuole la tradizione i festeggiamenti si svilupperanno in due giornate il 9, giorno della vigilia e il 10 agosto , giorno della festa.

A causa delle restrizioni sanitarie, non sarà possibile organizzare la tradizionale processione dal Borgo Vecchio alla chiesa medievale di "San Lorenzo Vecchio", pertanto la messa serale a lume di candela non verrà celebrata. Di sera, infatti, sarebbe difficile gestire gli accessi lungo il sentiero e regolare gli ingressi nella chiesa. Al suo posto, come accedeva un tempo, verrà cantato e recitato in parrocchia il Vespro Solenne di San Lorenzo alle 21.15 a cui seguirà la benedizione Eucaristica. Suoneranno le campane a festa poco prima dell’inizio del Vespro.