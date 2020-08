Quaglieni (Centro Pannunzio): "La Gallinara resti un bene pubblico"

Isola Gallinara in vendita: il commento di Pier Franco Quaglieni, direttore del Centro Pannunzio: "È un fatto grave che l’isola Gallinara possa finire in mano ad un magnate ucraino. Lo Stato e la Regione Liguria devono intervenire per concretizzare il diritto di prelazione.



La Gallinara deve essere un bene pubblico per garantirne la assoluta salvaguardia ambientale. Gli interessi privati sono incompatibili con un bene che appartiene a tutti: albenganesi, alassini, turisti. L’acquisto è il segno del degrado italiano che ha portato alla svendita delle aziende italiane e giunge adesso anche a parti del territorio nazionale".