Cairo, scontro tra autopompa vigili del fuoco e camion rifiuti: feriti tre pompieri (FOTO)

E' di tre feriti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina poco fuori il centro abitato di Cairo Montenotte, lungo la Sp 29 all'altezza dello stabilimento della Continental.

Un'autopompa dei vigili del fuoco del distaccamento cairese si è scontrata contro un mezzo della nettezza urbana. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 8. I pompieri stavano viaggiando in direzione Carcare per un intervento. Pare un piccolo incendio di materiale lungo l'A6.

Nell'impatto, il caposquadra è rimasto incastrato tra le lamiere. Altri due vigili del fuoco sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria, l'automedica e le forze dell'ordine.

Il caposquadra è stato trasportato con l'elicottero "Grifo 1" in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Gli altri due pompieri (uno in giallo e l'altro in verde) al nosocomio San Paolo di Savona. Per consentire le operazioni di soccorso, il traffico ha subito notevoli disagi.