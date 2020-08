Toirano, danneggiata sede Croce Rossa: si è costituito il responsabile

"Lieto fine per la vicenda di questa notte. L’autore del misfatto ha deciso di palesarsi ai volontari porgendo le proprie scuse e rendendosi disponibile a risarcire il danno, atteggiamento che induce il direttivo del comitato ad evitare una denuncia formale che, come già comunicato, farebbe solamente perdere tempo per un gesto simile". Lo comunica in una nota la Croce Rossa di Toirano.

"Certo rimane una riflessione importante sul senso civico e sul significato di “aggressione”, che per alcuni potrebbe sembrare improprio in questo caso. Sicuramente un aggressione è un atto di violenza, che per fortuna questa volta si è rivelato accidentale. Anche se involontario questo gesto rimane comunque un monito, un invito a ponderare meglio le proprie azioni relativamente alle conseguenze potenziali".

"Questo non toglie che il nostro sia solo un caso fortunato, continuamente, tra i sedili delle ambulanze, in strada, nelle corsie degli ospedali, vengono aggrediti verbalmente e fisicamente operatori sanitari e umanitari. La violenza, sia accidentale sia intenzionale, deve finire, specialmente nei confronti di chi impiega il proprio tempo per tutelare la comunità. Un particolare ringraziamento all’amministrazione comunale, alle autorità ed ai cittadini intervenuti. Sappiamo essere una comunità onesta e non omertosa" concludono dalla Croce Rossa.