A Radio Onda Ligure 101 si parla dell'evento "Calici di stelle" con l'assessore Pelosi e la consigliera Calleri

Nuovo appuntamento speciale oggi, come sempre dalle 13 alle 14, su Radio Onda Ligure 101.

Ospiti negli studi di Albenga Silvia Pelosi, assessore a bilancio, edilizia scolastica e agricoltura, assieme alla consigliera Ilaria Calleri, per parlare dell'evento "Calici di stelle" in programma venerdì sera, ma non solo.

Sarà possibile ascoltare la trasmissione su tutte le frequenze in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure" dall’Apple Store o dal Google Play Store.