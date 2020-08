Inaugurazione ponte San Giorgio, il Presidente Sergio Mattarella a Genova: prima l’incontro con i parenti delle vittime, poi la cerimonia (FOTO)

Entra nel vivo la cerimonia per l’inaugurazione del nuovo ponte di San Giorgio, costruito in meno di due anni dopo il drammatico crollo dell’agosto 2018. A Genova è presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, prima di arrivare sul nuovo ponte, ha fatto tappa in Prefettura per l’incontro con alcuni dei parenti delle vittime che, lo ricordiamo, non parteciperanno alla cerimonia.

Non è una giornata di festa, non può esserlo, ma per alcuni anche l’inaugurazione odierna, come i funerali di stato post crollo, non sarebbe consona nel ricordo delle 43 vittime del crollo.

A Genova è arrivato anche il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico.